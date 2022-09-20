Сборная РФ пропустит отборочный этап Евро-2024

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Сборная России по футболу не будет принимать участие в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает сайт РФС.

Причина пропуска заключается в решении УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций. – Прим. ред.) отстранить российские клубы и сборную от всех предстоящих турниров.

Кроме того, сообщалось, что сборная РФ не примет участие в Лиге наций сезона 2022–2023. Команда должна была играть в группе 2 Лиги B, однако займет последнее место среди команд Исландии, Израиля и Албании.

Также исполнительный совет акционеров баскетбольной Евролиги исключил клубы РФ из турниров на сезон 2022–2023. Под дисквалификацию попали команды РФ в Евролиге (ЦСКА, УНИКС, "Зенит") и в Еврокубке ("Локомотив-Кубань").