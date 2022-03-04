Российских керлингистов отстранили от международных соревнований до конца сезона

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Всемирная федерация керлинга (WCF) приняла решение отстранить российских керлингистов от международных соревнований до конца сезона 2021–2022. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Для этого WCF специально приняла новое правило, из которого следует, что от участия в состязаниях может быть отстранена любая команда или национальная федерация, присутствие которой угрожает безопасности спортсменов или порядку проведения мероприятия.
Уточняется, что в результате этого решения россияне пропустят все чемпионаты мира мужских, женских и смешанных команд, мировое первенство молодежных команд и другие спортивные мероприятия, предусмотренные в текущем сезоне.
Ранее Международная федерация гимнастики отстранила российских атлетов от международных соревнований, которые проводятся под ее эгидой. Аналогичные решения приняли и другие спортивные ассоциации и федерации. В частности, IWF запретила тяжелоатлетам из РФ выступать на своих соревнованиях.
Этим событиям предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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