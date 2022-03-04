IWF отстранила российских тяжелоатлетов от международных соревнований

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Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте IWF.

"Исполнительный совет IWF <...> принял решение приостановить участие всех спортсменов, официальных лиц команд и технических представителей из России и Белоруссии в любых международных или континентальных соревнованиях по тяжелой атлетике до дальнейшего уведомления", – говорится в сообщении.

Помимо этого, IWF запретила проводить в этих странах мероприятия под своей эгидой. В Международной федерации тяжелой атлетики заявили, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Европейская легкоатлетическая ассоциация приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под своей эгидой. В European Athletics пояснили, что речь идет также обо всех нейтральных спортсменах из России, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики была отстранена от соревнований ассоциации еще в 2015 году в связи с допинговыми нарушениями.

До этого российских и белорусских атлетов отстранили от участия в международных соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов. Данный запрет также распространяется на официальных лиц из России и Белоруссии.