FIA обязала российских пилотов выступать под нейтральным флагом

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Российские и белорусские автогонщики, а также официальные лица будут допускаться к международным соревнованиям под нейтральным флагом при условии соблюдения политического нейтралитета. Об этом говорится в заявлении Международной автомобильной федерации.

В FIA также заявили, что нельзя будет использовать какие-либо национальные символы на технике или экипировке. При этом участие национальных сборных России и Белоруссии в международных соревнованиях запрещается. Уточняется, что такое решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Помимо этого, FIA запретила проводить любые соревнования под эгидой организации на территории России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от всех действующих турниров. Таким образом, мужская национальная сборная России не сможет принять участие в отборе на чемпионат мира в Катаре.

Клубы, выступающие в Российской премьер-лиге, лишаются возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.