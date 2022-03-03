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Как в РФ отреагировали на отстранение россиян от Паралимпиады в Пекине

"Это позор": в России отреагировали на отстранение от Паралимпиады в Пекине
спорт

Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российских и белорусских спортсменов от Игр в Пекине. Днем ранее организация разрешила им выступить на соревнованиях в нейтральном статусе. Россия намерена отстаивать свои права в суде. Рассказываем, по каким причинам атлетам запретили выступать и как на этот шаг отреагировала российская общественность.

Взяли слова обратно

О своем решении Международный паралимпийский комитет сообщил за сутки до старта Игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 13 марта. Первоначально организация разрешила российским и белорусским атлетам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Однако уже на следующий день поменяла свою позицию.

Президент МПК Эндрю Парсонс признался, что из-за участия РФ и Белоруссии отказом от выступления в Пекине пригрозили паралимпийские комитеты некоторых стран и спортсмены.

Они сказали нам, что если мы не пересмотрим наше решение, то оно, вероятно, будет иметь серьезные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.
Эндрю Парсонс
глава Международного паралимпийского комитета

Директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс также прокомментировал ситуацию. По его словам, юридическая позиция остается неизменной.

"В чем большая разница между вчера и сегодня? Наша организация вне политики, мы хотим оставаться беспристрастными. Но как только одно государство отзовет свою команду, это будет эффект снежного кома", – заявил Спенс.

В Паралимпийском комитете России (ПКР) назвали решение зарубежных коллег необоснованным. Эта мера противоречит принципу аполитичности спорта инвалидов, который является одним из ключевых в паралимпийской семье, завили в ПКР.

В связи с этим ПКР считает решение МПК незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях.
из заявления Паралимпийского комитета России

Вместе с тем в Минспорте РФ сообщили о готовящемся иске на фоне отстранения россиян от Паралимпиады в Пекине.

"Вчера было решение о допуске, сегодня МПК под давлением определенных стран изменил свое решение. Сейчас в оперативном порядке готовится иск, чтобы он был рассмотрен до начала Паралимпиады, до церемонии открытия", – подчеркнул глава министерства Олег Матыцин.

"Ситуация страшная"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с отстранением российских спортсменов чудовищной и позором для Международного паралимпийского комитета.

Ситуация, конечно, чудовищная. Это позор для Паралимпийского комитета международного. По-другому я не могу сказать. Вчера было принято одно решение, сегодня это решение поменяли, поэтому, конечно, мы решительно осуждаем Международный паралимпийский комитет за это решение.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Ирина Громова рассказала, что по прилете в Пекин спортсмены не почувствовали негативной обстановки в паралимпийской деревне. По ее словам, в отношениях с другими участниками все было спокойно.

"Больно, очень больно. Нет подходящих слов. Многих наших ребят ведь и в 2018 году тоже не допустили до Паралимпийских игр. Конца и края этому нет. Что делать, мы россияне. Будем крепиться, будем жить", – сказала она.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился в беседе со "Спорт-Экспрессом", что должен был комментировать соревнования в Пекине. События вокруг российских паралимпийцев он считает чудовищными.

Конечно, это чудовищная ситуация. Я переживаю за наших паралимпийцев. Что тут еще сказать? Мы понимаем, что это все нарастает как снежный ком. И спорт, и людей очень жалко. Но вот в такую ситуацию мы попали.
Дмитрий Губерниев
спортивный комментатор

Официальное заявление на своем сайте в ответ на вердикт МПК опубликовал и телеканал "Матч ТВ", который должен был показывать соревнования Паралимпиады. Представители канала выразили солидарность с российскими спортсменами и приняли решение отменить прямые трансляции Игр в Пекине.

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