Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от Игр в Пекине

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Российским и белорусским атлетам запретили участвовать в Паралимпийских играх в Пекине. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).

Глава организации Джон Парсонс заявил, что на принятие данного решение повлияла угроза массового бойкота соревнований иностранными паралимпийскими комитетами и спортсменами.

"Они сказали нам, что если мы не пересмотрим наше решение, то оно, вероятно, будет иметь серьезные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине", – пояснил он.

В Паралимпийском комитете России (ПКР), комментируя данное решение, заявили, что считают его необоснованным и противоречащим принципу аполитичности спорта инвалидов.

"В качестве виновников нынешних политических конфликтов в этом решении оказываются ПКР и российские паралимпийцы. Между тем они не только не совершали ничего, что хоть каким-то образом может быть истолковано как участие в нынешних политических осложнениях", – говорится в заявлении комитета.

Первоначально IPC приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в нейтральном статусе. Предполагалось, что завоеванные ими награды не будут учитываться в общем медальном зачете соревнований.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.