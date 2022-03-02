Международный паралимпийский комитет отозвал награды у Путина, Чернышенко и Козака

Фото: AP Photo/Shuji Kajiyama
Международный паралимпийский комитет отозвал награды у Владимира Путина, зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и замруководителя администрации президента Дмитрия Козака. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МПК.
Наград также лишены заместитель главы МИД Олег Сыромолотов и первый заместитель главы МВД Александр Горовой.
Ранее отозвал Олимпийские ордена у Путина, Чернышенко и Козака Международный олимпийский комитет. Данное решение в исполкоме объяснили нарушениями Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии российским правительством.
Кроме того, Всемирная федерация тхэквондо отозвала у Путина почетный черный пояс 9-го дана, присвоенный ему в 2013 году.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Москве не ожидали санкций против российских спортсменов – Лавров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: