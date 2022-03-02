Международный паралимпийский комитет отозвал награды у Путина, Чернышенко и Козака

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Международный паралимпийский комитет отозвал награды у Владимира Путина, зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и замруководителя администрации президента Дмитрия Козака. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МПК.

Наград также лишены заместитель главы МИД Олег Сыромолотов и первый заместитель главы МВД Александр Горовой.

Ранее отозвал Олимпийские ордена у Путина, Чернышенко и Козака Международный олимпийский комитет. Данное решение в исполкоме объяснили нарушениями Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии российским правительством.

Кроме того, Всемирная федерация тхэквондо отозвала у Путина почетный черный пояс 9-го дана, присвоенный ему в 2013 году.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

