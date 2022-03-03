В Госдуме осудили решение отстранить россиян от участия в Паралимпиаде

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета отстранить спортсменов РФ от участия в Олимпиаде 2022 года. Об этом сообщает RT.

"Конечно, новость шокирующая. Считаю, что решение Международного паралимпийского комитета непоследовательное. Вчера было разрешено, а сегодня – нет", – заявил эксперт.

Парламентарий выразил мнение, что это решение политическое и не имеет никакого отношения к спорту.

"Международный паралимпийский комитет не справился с задачей, которая ему поставлена, – охранять и соблюдать интересы спортсменов-паралимпийцев", – заключил Свищев.

О том, что российским и белорусским атлетам запретили участвовать в Паралимпийских играх в Пекине, стало известно ранее. Глава организации Джон Парсонс подчеркнул, что на принятие данного решение повлияла угроза массового бойкота соревнований иностранными паралимпийскими комитетами и спортсменами.

Позднее в Паралимпийском комитете России прокомментировали данное решение. Там заявили, что считают его необоснованным и противоречащим принципу аполитичности спорта инвалидов.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.