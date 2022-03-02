European Athletics отстранила россиян от участия в своих соревнованиях

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.
"European Athletics сегодня подтвердила решение о введении санкций против федераций России и Белоруссии. <...> Это решение означает, что все спортсмены, вспомогательный персонал и другие официальные лица из России и Белоруссии будут отстранены от участия в любых соревнованиях European Athletics в обозримом будущем", – говорится в заявлении.
В European Athletics пояснили, что речь идет также обо всех нейтральных спортсменах из России, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики была отстранена от соревнований ассоциации еще в 2015 году в связи с допинговыми нарушениями.
Ранее российских и белорусских атлетов отстранили от участия в международных соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Соответствующее решение принял исполком IBU. Данный запрет также распространяется на официальных лиц из России и Белоруссии.
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