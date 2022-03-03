Всемирная федерация тхэквондо запретила участие спортсменов РФ в международных турнирах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Всемирная федерация тхэквондо запретила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее решение озвучили в пресс-службе федерации. Ограничение будет действовать до дальнейшего уведомления.
Решение организации объяснили ситуацией на Украине.
Ранее в четверг, 3 марта, стало известно, что Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от Игр в Пекине, которые должны были начаться в пятницу. При этом изначально участие спортсменов из РФ допускалось в нейтральном статусе.
28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины Путина попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Кремле назвали позором решение отстранить российских паралимпийцев от Игр в Пекине
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