ОКР выразил готовность поддержать спортсменов по защите их нарушенных прав

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Олимпийский комитет РФ выразил готовность оказать поддержку спортсменам и федерациям в суде по защите их нарушенных прав, следует из заявления ОКР, опубликованного службой информации организации.
"Олимпийский комитет России всегда отстаивал и будет отстаивать законные права и интересы российских спортсменов на международной арене, и готов оказать всемерную поддержку нашим спортсменам и общероссийским спортивным федерациям по защите их нарушенных прав в судебном порядке и иными цивилизованными средствами", – отмечается в сообщении.
По мнению исполнительного комитета ОКР, рассматриваемые действия необоснованны, а также они являются дискриминационными по отношению к спортсменам РФ и общественным спортивным организациям.
28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".
Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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