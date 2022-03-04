В Пекине открылась зимняя Паралимпиада

Фото: AP Photo/Dita Alangkara
В Пекине завершилась церемония открытия зимних Паралимпийских игр. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил об официальном начале соревнований, сообщает ТАСС.
Мероприятие прошло на стадионе "Птичье гнездо" в столице Китая. Честь зажечь огонь выпала четырехкратному паралимпийскому чемпиону в прыжках в длину и в тройном прыжке Ли Дуаню.
Российская делегация представлена 71 спортсменом, 33 из которых – лыжники. Тем не менее они, как и белорусские атлеты, не смогут выступить на нынешних Играх. Ожидается, что россияне покинут Пекин 6 марта.
В рамках соревнований будет разыграно 78 комплектов наград. Предусмотрены состязания в шести видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, следж-хоккее, а также керлинге на колясках и сноуборде.
3 марта российским и белорусским атлетам запретили участвовать в Паралимпийских играх в Пекине. Глава IPC Эндрю Парсонс заявил, что на принятие данного решения повлияла угроза массового бойкота соревнований иностранными паралимпийскими комитетами и спортсменами.
До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".
Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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