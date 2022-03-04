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спорт

07:14

Российские паралимпийцы планируют покинуть Пекин в ближайшее время

спорт

Фото: AP Photo/Andy Wong

Российские паралимпийцы планируют в ближайшее время покинуть Пекин. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ПКР.

"Паралимпийский комитет России внимательным образом изучил все доводы, согласно которым российские атлеты лишены права на участие в Играх в Пекине. Ни один из них не выдерживает критики – решение абсолютно политизировано, оно противоречит всем постулатам паралимпийского движения", – говорится в сообщении.

В заявлении указано, что после решения о недопуске команды к Играм ПКР подключил ведущих российских и зарубежных юристов для проведения правовой экспертизы возможности обращения в Спортивный арбитражный суд и получения положительного решения в ходе ускоренного разбирательства. Однако, как отметили в ПКР, это не позволяет сделать одна из статей Свода правил Международного паралимпийского комитета.

Накануне российским и белорусским атлетам запретили участвовать в Паралимпийских играх в Пекине. Глава IPC Эндрю Парсонс заявил, что на принятие данного решение повлияла угроза массового бойкота соревнований иностранными паралимпийскими комитетами и спортсменами.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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