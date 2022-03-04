Российские гимнасты не смогут участвовать в международных соревнованиях

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Российские атлеты не смогут участвовать в международных соревнованиях, которые проводятся под эгидой Международной федерации гимнастики. Об этом сообщает пресс-служба FIG.
Кроме того, к международным турнирам не будут допущены судьи и официальные лица из РФ.
Данное решение вступит в силу 7 марта и будет действовать до дальнейшего уведомления.
Ранее отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях Международная федерация тяжелой атлетики. Помимо этого, IWF запретила проводить в этих странах мероприятия под своей эгидой.
Аналогичное решение в отношении россиян и белорусов приняла Всемирная федерация тхэквондо. Решение организации объяснили ситуацией на Украине.
Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: