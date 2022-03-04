Российские гимнасты не смогут участвовать в международных соревнованиях

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российские атлеты не смогут участвовать в международных соревнованиях, которые проводятся под эгидой Международной федерации гимнастики. Об этом сообщает пресс-служба FIG.

Кроме того, к международным турнирам не будут допущены судьи и официальные лица из РФ.

Данное решение вступит в силу 7 марта и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях Международная федерация тяжелой атлетики. Помимо этого, IWF запретила проводить в этих странах мероприятия под своей эгидой.

Аналогичное решение в отношении россиян и белорусов приняла Всемирная федерация тхэквондо. Решение организации объяснили ситуацией на Украине.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.