Резервный пункт мобилизации открылся на территории ВДНХ. Туда приходят получившие повестку и добровольцы. Открыть дополнительные пункты в учреждениях культуры решили для того, чтобы было комфортнее призывникам и москвичам, которые живут рядом с военкоматами.

Во временный пункт на ВДНХ приходят мобилизованные, состоящие на учете в Останкинском и Бабушкинском военкоматах северо-восточного округа столицы. У резервистов проверяют документы, при необходимости проводят медкомиссию.

Призывники поделились своим мнением о частичной мобилизации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.