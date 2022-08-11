"Жизнь в большом городе": полуфабрикаты

93% россиян хотя бы раз в год покупают полуфабрикаты. Причина такой популярности связана со скоростью и простотой приготовления продуктов.

Как правильно выбирать и хранить полуфабрикаты? Какие нюансы здесь стоит учитывать? Где в Москве производят такую продукцию? И как в этой сфере работает импортозамещение?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".