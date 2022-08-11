Москвичам рекомендовали спрятаться от "острова тепла" на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура воздуха в Москве на следующей неделе поднимется до 30 градусов, таким образом, в столице будет создан "остров тепла", когда температура в пригороде значительно ниже, чем в центре. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник и вторник температуры будет выше нормы на 5 градусов. Это связано с тем, что Москва будет находиться в теплом секторе антициклона, и адвекция теплых воздушных масс с востока и солнечная энергия при малооблачном небе приведут к такому повышению температуры. Это представляет опасность, и об этом следует предупредить, чтобы люди, которые тяжело переносят жару, могли переехать, например, на дачу", – рассказал он Агентству "Москва".

Синоптик отметил, что при малооблачной погоде нагреваются асфальт и стены высотных домов, из-за чего возникает "остров тепла".

"Это связано именно с той солнечной энергией, которую воспринимают стены домов. В центре города еще много тепловых коммуникацией, которые дают дополнительную энергию", – пояснил Вильфанд.

Метеоролог рекомендовал не оставаться на солнце длительное время, особенно это касается людей старшего возраста. Кроме того, следует избегать нахождения под солнцем с 11:00 до 15:00.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам великолепную погоду в выходные. Он уточнил, что уже в четверг, 11 августа, воздух в столице прогреется до 27 градусов тепла, в пятницу днем ожидается 23–28 градусов.

При этом сохранится северный ветер. В субботу ночью столбики термометров покажут 10–15 градусов, днем – 25–30 градусов, в воскресенье ночью – 11–16 градусов, днем – 24–29.

