Синоптик объяснил причину умеренной погоды в Москве на фоне жары в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Умеренный температурный режим, установившийся в Москве на фоне аномальной жары в Европе, обусловлен приходом в столичный регион холодных воздушных масс с севера, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА Новости.

В Европе же, по словам синоптика, отмечается сильное влияние теплых воздушных масс с юга. Вильфанд пояснил, что движение воздуха в антициклоне, если представить его как некий шар, осуществляется по часовой стрелке.

"Это значит, что на восточной периферии антициклона воздушные массы перемещаются с севера, северо-запада, а на западной периферии – с юга. Когда два фактора входят в резонанс – мощная энергия солнца и перенос очень теплых воздушных масс с юга, – тогда устанавливается особенно жаркая погода. Именно поэтому такая ситуация складывается сейчас в Испании, во Франции, на западе Германии", – отметил он.

По словам Вильфанда, в настоящий момент антициклон распространился от центра Атлантики до западных границ РФ. Он уточнил, что гребень высокого давления уже достиг столичного региона.

"Почему у нас такая умеренная погода? Да потому, что воздушные массы перемещаются с севера, они сформировались в полярных регионах. Конечно, нехолодно – 21–24 градуса, но все-таки", – пояснил метеоролог.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в ближайшие выходные, 13 и 14 августа, прогнозируется температура 25–31 градус. При этом, по ее словам, в начале следующей недели такой характер погоды сохранится. Она добавила, что в начале следующей недели возможны небольшие дожди.

Депздрав Москвы призвал жителей столицы не находиться долго под солнцем, а также напомнил о возможности проверить свое состояние в павильонах "Здоровая Москва".