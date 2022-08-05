Москвичей призвали меньше находиться под солнцем из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Жителей столицы призвали не находиться долго под солнцем из-за жары, а также напомнили о возможности проверить свое состояние в павильонах "Здоровая Москва", сообщает ТАСС со ссылкой на Депздрав столицы.

В ведомстве подчеркнули, что в предстоящие аномально жаркие выходные нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью.

"Побольше пить, поменьше находиться под открытым солнцем, чаще принимать душ и не допускать перегрева. Также всегда важно следить за состоянием своего организма. Особенно, если это можно сделать в прохладных павильонах "Здоровая Москва", – говорится в сообщении.

46 павильонов оснастили кондиционерами и обеспечили питьевой водой, чтобы желающие проверить свое здоровье сделали это в максимально комфортной обстановке. Сделать это может любой, кто прикреплен к московской поликлинике, имеет медицинский полис и документ, удостоверяющий личность.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что 5 и 6 августа воздух в столичном регионе может прогреться до 34 градусов. По предварительным расчетам синоптиков, пятница и суббота могут оказаться на втором месте в списке самых жарких дней для этих дат за всю историю метеонаблюдений.

