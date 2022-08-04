Москвичей предупредили о жаре до 34 градусов 5 и 6 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
5 и 6 августа воздух в столичном регионе может прогреться до 34 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По предварительным расчетам синоптиков, пятница и суббота могут оказаться на втором месте в списке самых жарких дней для этих дат за всю историю метеонаблюдений.
Вильфанд уточнил, что самая высокая температура – 34 градуса – ожидается на юго-востоке Московской области, в Москве и других районах Подмосковья прогнозируется 31–33 градуса.
"Нас ожидают тяжелые дни", – приводит слова метеоролога ТАСС.
При этом в ночное время жара не будет значительно ослабевать, отметил Вильфанд. В ночные часы в центре столицы ожидается до 20–23 градусов тепла, в других районах – до 16–18 градусов.
В воскресенье, 7 августа, характер погоды заметно изменится, добавил синоптик. В этот день прогнозируется облачная погода с дождями, грозами и порывами ветра до 20 метров в секунду, а температура воздуха опустится до 26–28 градусов.
В понедельник, 8 августа, днем прогнозируется до 21–26 градусов тепла, местами пройдут небольшие дожди, заключил научный руководитель Гидрометцентра РФ.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что 6 августа температура воздуха будет на 9–10 градусов выше положенной климатической нормы. Этот день, по его словам, может войти в тройку самых жарких наряду с показателями 2010 и 2014 годов.
Из-за жаркой погода еще на четырех станциях столичного метро пассажирам начали предлагать бесплатную питьевую воду. Так, с 17:15 питьевую воду можно получить на станциях "Пушкинская", "Римская", "Автозаводская" и "Новокузнецкая".
Ранее питьевую воду стали раздавать на станциях "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Кроме того, воду раздают и на автостанции "Орехово".
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