Воду начали раздавать в столичном метро из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столичном метро из-за жаркой погоды пассажирам стали раздавать питьевую воду. Об этом Дептранс Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

В четверг, 4 августа, бутылки с водой можно получить на следующих станциях метро:



"Технопарк";

"Выхино";

"Студенческая";

"Кутузовская";

"Фили";

"Багратионовская";

"Филевский парк";

"Пионерская".

Кроме того, воду раздают и на автостанции "Орехово".

Отмечается, что специалисты мониторят температуру воздуха, при необходимости они могут скорректировать список станций.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик жары. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, 5 и 6 августа ожидается 30 градусов тепла, а в самом центре столицы – в пределах Садового кольца – 32 градуса.