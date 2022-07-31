Средняя температура в Москве в июне и июле оказалась выше многолетней нормы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Московском регионе в прошедших июне и июле оказалась выше многолетней нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Две трети лета уже позади и по метеорологическому счету текущий сезон в Центральной России заслуживает похвальных оценок: например, среднемесячная температура воздуха в Москве за первых два месяца на 1,35 градуса оказалась выше многолетней нормы", – написал он в своем телеграм-канале.

Тишковец уточнил, что положительное отклонение в июне составило 1,3 градуса, в июле – 1,1 градуса. Кроме того, в июне и июле в столице выпало всего 79% от положенной нормы осадков. По словам синоптика, август в Москве и других регионах Центральной России окажется благоприятным.

"Среднемесячная температура воздуха ожидается близкой к климатической норме с небольшим (0,5–1 градус) ее превышением. Причем, если первая декада месяца ознаменуется относительной жарой и засухой, то во второй и третьей десятидневке показания термометров и данные осадкомеров будут близкими к средним показателям метеостатистики", – отметил Тишковец.

По его словам, август будет немного теплее нормы и с дефицитом осадков не более 20%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на первой неделе августа воздух в Московском регионе и на всей европейской территории России прогреется до 30 градусов. Таким образом, температура воздуха будет выше нормы на 2–3 градуса.