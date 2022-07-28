Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в августе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Август в Центральной России прогнозируется немного теплее нормы, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С наступлением августа, который обещает быть немного теплее положенного, в условиях малооблачной погоды и смены северной тяги ветров на южную, температура воздуха с каждым днем начнет повышаться, и к середине следующей недели термометры покажут 25–30 градусов", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление придет в Москву 1 августа, сильной жары не ожидается.

По его словам, с начала месяца температура будет постепенно повышаться на 1–2 градуса. При этом он добавил, что сильной жары не ожидается.

