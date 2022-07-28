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Москва 24

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Общество

15:28

Климатолог не исключил повторения в Москве аномальной жары 2010 года

обществопогода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ближайшие 10 лет в Москве может повториться аномальная жара 2010 года, когда температура выше 30 градусов сохранялась в городе больше месяца. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Подобные волны жары будут наблюдаться все чаще и чаще. Так что в ближайшее десятилетие повторение 2010 года не обойдет и столицу нашей страны", – цитирует его РИА Новости.

Также климатолог прокомментировал нынешнюю аномальную жару в Европе. Он оценил тот факт, что британские специалисты не побоялись дать рекордный прогноз температуры и объявили красный уровень опасности, когда это было необходимо.

"Метеорологи крайне редко рискуют давать в прогнозах значения, которые превышают рекордные значения. Они рискнули и впервые за очень долгий период выдали красный уровень опасности, когда это напрямую грозит жизни", – подытожил специалист.

В последние недели европейские страны накрыла волна аномальной жары. Так, 19 июля в Великобритании был установлен абсолютный температурный рекорд – 39,1 градуса. В связи с этим многие образовательные учреждения приостановили или сократили свою работу. Высокая температура повлияла и на работу транспортной системы.

В Испании и Португалии жара между тем привела к гибели 1 700 человек. Экстремальные температуры стали причиной повсеместных лесных пожаров, которые охватили пространства с юга Европы до Скандинавии.

Волна аномальной жары накрыла Европу

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