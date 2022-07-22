Жара унесла жизни 1,7 тыс человек в Испании и Португалии – ВОЗ

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Жертвами аномальной жары в Испании и Португалии стали около 1 700 человек. Об этом сообщил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Сотни тысяч людей погибли от экстремально высоких температур за последние десятилетия, а на длительные периоды жары часто приходятся еще и лесные пожары. В этом году только в Испании и Португалии мы уже стали свидетелями более 1,7 тысячи бессмысленных смертей в связи с жаркой погодой", – отметил он.

Глава Европейского бюро ВОЗ также обратил внимание на пожары в лесах, которые дошли с юга Европы до севера Скандинавии. По словам Клюге, на этой неделе огонь уничтожил 41 дом в британской столице несмотря на то, что сезон сильной жары достиг только своей середины.

Как сообщает Jornal de Notícias, Португалия уже лишилась за этот сезон около 58 тысяч гектаров леса. У Испании сгорело 178 тысяч гектаров. Красный уровень пожарной опасности до сих пор держится в более чем 60 районах муниципалитетов Браганса, Брага, Вила-Реал, Гуарда, Каштелу-Бранку, Куимбра и Порталегре.

В ВОЗ призвали все национальные и местные службы быть готовыми к новым температурным рекордам.

Ранее в 15 департаментах Франции объявили максимальный уровень погодной опасности и разработали план действий, если температура воздуха достигнет 50 градусов.

Впервые в истории красное предупреждение об экстремальной жаре выпустили и в Великобритании. Кроме того, крупнейшая авиабаза Брайз-Нортон и аэропорт в Лондоне на время приостановили все рейсы, а компании, управляющие работой железнодорожного и общественного транспорта, заявили о возможных задержках из-за перегрева рельсов. Около 200 британских образовательных учреждений отменили занятия или сократили их продолжительность.

