Засуха грозит почти половине территории Европы этим летом. В Еврокомиссии опасаются, что из-за этого урожай будет очень скромным.

В Бельгии – сорокаградусная жара. Там объявлен оранжевый уровень опасности. Похожая ситуация и в Нидерландах. В Италии к середине недели может быть даже выше 40 градусов в центре и на севере страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.