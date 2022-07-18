Во Франции продолжились лесные пожары из-за аномальной жары

Во Франции уже почти неделю не могут потушить лесные пожары. На борьбу с ними выделят дополнительные ресурсы. Уже сгорело около 11 тысяч гектаров леса, эвакуировали больше 16 тысяч местных жителей и туристов. Пожару присвоили максимальный уровень опасности из-за аномальной жары до 40 градусов.

Настоящая катастрофа и на юге Испании, особенно рядом с Барселоной. Там всего за несколько часов сгорели почти 10 тысяч гектаров леса. Больше трех тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.