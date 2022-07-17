В столичных парках провели рейд на предмет незаконного разведения костров

За "следы" после шашлыков и прочих условно забав в лесах, парках и заповедниках теперь заставят расплатиться. Нарушителей натуральной чистоты ждут штрафы.

Сотрудники МЧС провели рейд Тимирязевском и Лосиноостровском парках на предмет незаконного разведения костров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

