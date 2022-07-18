Четыре человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в США

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Мужчина застрелил трех человек в торговом центре в американском штате Индиана. Кроме того, еще два человека получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шефа местной полиции Джеймса Исона.

По его словам, стрельба произошла в фуд-корте молла, расположенного в городе Гринвуд. Нападавшего обезвредил посетитель торгового центра, который имел при себе оружие. В результате преступник получил ранение и скончался.

Ранее сообщалось, что пять человек получили ранения в результате инцидента со стрельбой в канадском Викториавилле. По информации правоохранителей, на одной из улиц города 36-летний местный житель из похожего на пистолет пневматического оружия без причины начал стрелять свинцовыми шариками по прохожим. Стрелка задержали.

