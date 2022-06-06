Один человек пострадал при стрельбе в больнице в штате Северная Каролина – СМИ

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Фото: depositphotos/Stringer_Image
Один человек пострадал при стрельбе в больнице в американском городе Голдсборо, штат Северная Каролина, сообщил местный телеканал WITN.
По словам представителя местных властей, пострадавший получил ранение, не угрожающее жизни. Как уточняется, стрельба носила бытовой характер.
Отмечается, что личность стрелявшего установлена, его разыскивают.
В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявлял о необходимости бросить вызов оружейному лобби США после стрельбы в начальной школе в Техасе.
Техасский сенатор Роланд Гутьеррес сообщил, что в результате стрельбы в школе погиб 21 человек: 18 детей, двое взрослых и сам стрелок.
Также стрельба произошла в здании медицинского центра в американском городе Талса, штат Оклахома. По информации полиции, три человека были убиты, еще несколько получили ранения.
Шеф местной полиции Венделл Франклин рассказал, что мужчина, который накануне открыл стрельбу в американском городе Талса и после покончил с собой, хотел разобраться с доктором Престоном Филлипсом, которого обвинял в непрекращающихся болях в спине. Филлипса опознали среди погибших.
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