Четыре человека погибли при стрельбе в здании медцентра в штате Оклахома – СМИ

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Фото: depositphotos/Stringer_Image
Стрельба произошла в здании медицинского центра в американском городе Талса, штат Оклахома. Об этом сообщил местный телеканал NewsOn6 со ссылкой на полицию.
По словам капитана полиции Ричарда Меленберга, несколько человек убиты, еще несколько получили ранения при стрельбе во врачебном офисе с Талсе.
Полиция предполагает, что подозреваемый был застрелен.
Ранее президент Соединенных Штатов заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби США после стрельбы в начальной школе в Техасе. По данным губернатора Техаса Грега Эбботта, стрельбу в школе открыл 18-летний местный житель Сальвадор Ромас. Представитель полицейского управления города Пит Аррендондо, подтвердил, что правоохранители ликвидировали подозреваемого.
Техасский сенатор Роланд Гутьеррес сообщил, что в результате стрельбы в школе погиб 21 человек: 18 детей, двое взрослых и сам стрелок. В Генконсульстве РФ в Хьюстоне, ссылаясь на данные полиции, сообщили, что русскоговорящие дети в результате инцидента не пострадали.
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