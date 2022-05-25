Русскоговорящие дети не пострадали при стрельбе в школе в Техасе – Генконсульство РФ

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Русскоговорящие дети, по данным полиции, не пострадали при стрельбе в начальной школе в американском городе Ювалд. Об этом со ссылкой на генерального консула РФ в Хьюстоне Александра Захарова сообщает РИА Новости.

Ранее техасский сенатор Роланд Гутьеррес сообщил, что в результате инцидента погиб 21 человек: 18 детей, двое взрослых и сам стрелок. Он также рассказал, что перед тем, как отправиться в школу, злоумышленник выстрелил в свою бабушку. Сейчас она, по данным Гутьерреса, находится в критическом состоянии.

До этого губернатор штата Грег Эбботт заявлял, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 14 учеников и один учитель. Он также рассказал, что стрельбу в школе открыл 18-летний местный житель Сальвадор Ромас.

Представитель полицейского управления города Пит Аррендондо, в свою очередь, рассказал, что злоумышленник действовал в одиночку. Он также подтвердил, что правоохранители ликвидировали подозреваемого.

Ранее сообщалось, что 12-летний подросток застрелил своего ровесника в школе в Южной Каролине. Злоумышленника задержали спустя час после случившегося. Он прятался под верандой дома неподалеку от учебного заведения.