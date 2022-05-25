Число погибших при стрельбе в школе в Техасе увеличилось до 21 – СМИ

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Фото: AP Photo/Dario Lopez-Mills
При стрельбе в начальной школе в городе Ювалд в Техасе погибли 18 детей, двое взрослых и сам стрелок. Об этом со ссылкой на местного сенатора Роланда Гутьерреса сообщает CNN.
По данным телеканала, чиновник получил эту информацию от техасских рейнджеров. Он также рассказал, что перед тем, как отправиться в школу, злоумышленник выстрелил в свою бабушку. Сейчас она, по данным Гутьерреса, находится в критическом состоянии.
До этого губернатор штата Грег Эбботт заявлял, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 14 учеников и один учитель. Он также заявил, что стрельбу в школе открыл 18-летний местный житель Сальвадор Ромас.
Представитель полицейского управления города Пит Аррендондо ранее рассказал, что злоумышленник действовал в одиночку. Он также подтвердил, что правоохранители ликвидировали подозреваемого.
Ранее сообщалось, что 12-летний подросток застрелил своего ровесника в школе в Южной Каролине. Злоумышленника задержали спустя час после случившегося. Он прятался под верандой дома неподалеку от учебного заведения.
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