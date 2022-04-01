12-летний подросток застрелил своего ровесника в школе в США – СМИ

04:30
Фото: depositphotos/Stringer_Image
12-летний подросток застрелил своего ровесника в школе в американском штате Южная Каролина. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает телеканал NBS News.
Уточняется, что стрелявший и убитый были знакомы. По неподтвержденным данным, они могли быть одноклассниками. Больше никто из присутствовавших не пострадал.
Чтобы установить личность стрелявшего, в школу прибыло порядка 100 офицеров полиции. Злоумышленника задержали спустя час после случившегося. Он прятался под верандой дома неподалеку от учебного заведения.
Ранее стрельба произошла в школе в американском штате Айова. По данным местной полиции стреляли, вероятно, из проезжавшего мимо автомобиля. Подозреваемых задержали. В результате случившегося погиб ученик человек. Еще двоих госпитализировали.
До этого один ученик погиб, еще один был тяжело ранен в результате стрельбы рядом со школой в городе Ричфилд американского штата Миннесота. Огонь открыл неизвестный. Сразу после стрельбы он скрылся.
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