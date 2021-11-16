Пять подростков пострадали при стрельбе у школы в Колорадо

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Стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте местной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент случился в парке вблизи школы.

"Несколько человек получили огнестрельные ранения, их точный возраст и состояние неизвестны", – утверждается в сообщении.

Уточняется, что после стрельбы пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы.

Как заявили в полиции, стрелявший скрылся с места происшествия. Его личность сейчас устанавливается.

В данный момент школа находится под охраной правоохранителей.

Ранее инцидент со стрельбой случился в американском штате Иллинойс. Сообщалось, что полиция получила сообщение о стрельбе в городе Ист-Сент-Луис.

Кроме того, в том же месте произошло столкновение поезда легкого метро и машины. При этом связь ДТП со стрельбой не была подтверждена.