Шесть человек госпитализированы после инцидента со стрельбой в Иллинойсе

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Инцидент со стрельбой случился в американском штате Иллинойс. Об этом сообщает местное отделение телеканала NBC.

По информации СМИ, полиция получила сообщение о стрельбе в городе Ист-Сент-Луис, в результате которой были ранены 12 человек. Точное число пострадавших и причины случившегося установлены не были.

Кроме того, в том же месте произошло столкновение поезда легкого метро и машины. При этом связь ДТП со стрельбой пока не подтверждена.

На данный момент известно, что шесть человек были госпитализированы. Данных об их состоянии нет.

Как сообщает телеканал Fox News, в рамках расследования инцидента правоохранители ведут поиск шести подозреваемых.

Ранее четыре человека погибли в результате стрельбы и серии поджогов в США. Инцидент произошел в округе Бентон американского штата Вашингтон.

До этого стрельба произошла в городе Балтимор в американском штате Мэриленд. В результате случившегося один человек погиб, а пятеро пострадали.