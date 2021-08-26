Четыре человека погибли при стрельбе и серии поджогов в штате Вашингтон – СМИ

07:58
Фото: ТАСС/Zuma
Четыре человека погибли в результате стрельбы и серии поджогов в США. Об этом информирует телеканал KEPR-TV со ссылкой на заявление полиции.
Сообщается, что инцидент произошел в округе Бентон американского штата Вашингтон. В полицию поступили обращения о нескольких пожарах и стрельбе.
Прибыв на место, полицейские увидели мужчину с двумя огнестрельными ранениями. Кроме того, в двух домах происходили пожары. В одном из этих зданий была найдена первая жертва.
Затем полицейские обнаружили грузовик подозреваемого. Произошла перестрелка, во время которой большегруз охватил пожар. После ликвидации огня в грузовике было найдено тело.
Позднее внутри еще одного дома были обнаружены тела двух жертв. По словам правоохранителей, подозреваемый был причастен к их убийству.
Причины случившегося не уточняются.
Ранее стрельба произошла в городе Балтимор в американском штате Мэриленд. В результате случившегося один человек погиб и пятеро пострадали.
До этого сообщалось о стрельбе в супермаркете в американском штате Джорджия. По сообщениям СМИ, причиной случившегося стал спор между подозреваемым и кассиром о ношении медицинской маски.
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