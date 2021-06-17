Один человек погиб и пятеро пострадали при стрельбе в Балтиморе – СМИ

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Стрельба произошла в городе Балтимор в американском штате Мэриленд. Об этом пишет The Baltimore Sun со ссылкой на данные местной полиции.

По информации полицейских, стрельбу утроили двое или трое неизвестных. После злоумышленники скрылись с места происшествия.

В результате случившегося погиб по меньшей мере один человек.

"Это очень наглый, очень трусливый акт стрельбы без разбора", – описал произошедшее комиссар полиции Балтимора Майкл Харрисон.

В результате стрельбы также пострадали пять человек. Они были доставлены в больницу.

Как отметили в полиции, состояние пострадавших варьируется от тяжелого до критического.

15 июня сообщалось о стрельбе в супермаркете в американском штате Джорджия. По сообщениям СМИ, причиной случившегося стал спор между подозреваемым и кассиром о ношении медицинской маски.

Ранее стрельба произошла в американском штате Род-Айленд. В результате случившегося ранения получили 9 человек.

До этого не менее шести человек стали жертвами стрельбы в американском городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо. Инцидент случился на вечеринке в честь дня рождения.