Один человек погиб при стрельбе в школе в штате Айова – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Стрельба произошла в школе в американском штате Айова. Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на правоохранительные органы.

Инцидент случился в городе Де-Мойн. По данным местной полиции стреляли, вероятно, из проезжавшего мимо автомобиля. Подозреваемых задержали.

В результате случившегося погиб ученик человек. Еще двоих госпитализировали.

Ранее два человека погибли при стрельбе в школе в штате Нью-Йорк. Инцидент случился в городе Буффало.

До этого неизвестный устроил стрельбу в университете в немецком Гейдельберге. Пострадали несколько человек.