Неизвестный устроил стрельбу в вузе Гейдельберга

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Неизвестный устроил стрельбу в университете в немецком Гейдельберге. Об этом сообщает местная полиция на странице в Twitter.

"Злоумышленник-одиночка ранил несколько человек в лекционном зале, используя огнестрельное оружие. Сам он мертв", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и служб спасения.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. По данным правоохранителей, инцидент случился в парке вблизи образовательного учреждения. Пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы.

До этого в школе американского города Ригби шестиклассница открыла огонь из пистолета. В результате пострадали три человека: два ученика и один взрослый. Оружие у девочки отобрал один из учителей. Подозреваемую заключили под стражу.

