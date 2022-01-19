Человек погиб в результате стрельбы в центре Ниццы – СМИ

Фото: AP Photo/Michel Euler

Один человек погиб при стрельбе в центре Ниццы, сообщает газета Nice Matin.

ЧП произошло на улице Бюффа. Злоумышленника разыскивает полиция, место происшествия оцеплено.

Ранее стрельба случилась на новогодней вечеринке в американском штате Миссисипи.

По данным полицейских, инцидент случился в городе Галфпорт. Там произошла драка, переросшая в перестрелку.

До этого стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. По данным правоохранителей, инцидент случился в парке вблизи школы. Отмечалось, что пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы.