Человек погиб в результате стрельбы в центре Ниццы – СМИ

Фото: AP Photo/Michel Euler
Один человек погиб при стрельбе в центре Ниццы, сообщает газета Nice Matin.
ЧП произошло на улице Бюффа. Злоумышленника разыскивает полиция, место происшествия оцеплено.
Ранее стрельба случилась на новогодней вечеринке в американском штате Миссисипи.
По данным полицейских, инцидент случился в городе Галфпорт. Там произошла драка, переросшая в перестрелку.
До этого стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. По данным правоохранителей, инцидент случился в парке вблизи школы. Отмечалось, что пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы.
В центре Ниццы произошла стрельба