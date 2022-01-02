Три человека стали жертвами стрельбы на новогодней вечеринке в Миссисипи – СМИ

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Стрельба произошла на новогодней вечеринке в американском штате Миссисипи. Об этом информирует издание Sun Herald.

По данным полицейских, инцидент случился в городе Галфпорт. Там произошла драка, переросшая в перестрелку.

В результате произошедшего погибли три человека. Кроме того, еще четверо пострадавших получили различные ранения.

В полиции уточнили, что один пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. О состоянии других раненых не сообщается.

По факту стрельбы правоохранители начали расследование.

Ранее стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. По данным правоохранителей, инцидент случился в парке вблизи школы. Отмечалось, что пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы.