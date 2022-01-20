Подросток погиб в результате обстрела неизвестными школьного автобуса в США

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В американском городе Питсбург неизвестные обстреляли школьный автобус. Погиб 15-летний ученик. Об этом сообщила городская полиция в Twitter.

По данным правоохранителей, в момент нападения в автобусе был только подросток и водитель. Уточняется, что юноша получил как минимум одно огнестрельное ранение в грудь. Медики доставили его в больницу в критическом состоянии, позднее подросток скончался.

Полиция разыскивает двоих подозреваемых.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. По данным правоохранителей, инцидент случился в парке вблизи образовательного учреждения. Пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы.

До этого в школе американского города Ригби шестиклассница открыла огонь из пистолета. В результате пострадали три человека: два ученика и один взрослый. Оружие у девочки отобрал один из учителей. Подозреваемую заключили под стражу.