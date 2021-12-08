Неизвестные обстреляли автобус с детьми и напали на водителя в Ингушетии – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Ингушетии около 10 вооруженных человек путем обстрела перекрыли дорогу микроавтобусу с детьми и напали на водителя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в селе Экажево Назрановского района. Уточняется, что водитель микроавтобуса покинул транспортное средство, после этого злоумышленники избили его и скрылись с места преступления.

Как заявил начальник Отделения информации и общественных связей республиканского МВД Арсамак Аушев, слова которого приводятся в публикации, по предварительным данным, объектом нападения был именно водитель, а не дети. Никто из несовершеннолетних не пострадал.

"По имеющимся данным, у него (водителя. – Прим. ред.) сложились неприятельские личные отношения на почве бытового конфликта с нападавшими", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате обстрела автобуса с учащимися в Косово. Происшествие случилось в селе Глоджане близ Дечани.