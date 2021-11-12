Неизвестные обстреляли несколько автобусов в Приморском крае – СМИ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неизвестные обстреляли несколько автобусов в городе Спасск-Дальний в Приморском крае. Об этом в пятницу, 12 ноября, со ссылкой на представителя регионального УМВД сообщает РИА Новости.
"В полицию города Спасск-Дальний поступило несколько сообщений по факту повреждения стекол автобусов, которые, по предварительной информации, произошли в результате применения пневматического оружия", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажиров в момент происшествия в автобусах не было, никто не пострадал. Сейчас проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Кроме того, устанавливается сумма ущерба, причиненного перевозчикам.
Полиция Спасска-Дальнего просит очевидцев стрельбы или имеющих информацию о происшествии обратиться в дежурную часть города.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли после обстрела остановки в поселке Большеорловское Нижегородской области. Также в результате инцидента пострадали три человека.
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