Неизвестные обстреляли ковидную больницу и машину врача под Екатеринбургом

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Полиция Свердловской области начала проверку после обстрела неизвестными в городе Асбест автомобиля врача-реаниматолога и здания местной инфекционной больницы, которая специализируется на лечении больных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

"По факту повреждения автомобиля сотрудники территориального ОВД проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные", – заявил начальник пресс-службы Валерий Горелых.

Он отметил, что в настоящий момент правоохранители устанавливают возможных свидетелей инцидента и объем материального ущерба.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в селе Молчаново Томской области. В рамках расследования следователи выясняют все обстоятельства случившегося. В частности, было осмотрено место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз и опрошены свидетели.