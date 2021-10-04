Двух мужчин задержали в Москве за хищение у пенсионерки 600 тысяч рублей

10:27
Фото: МВД РФ
В Москве задержали двух мужчин за ограбление пенсионерки. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.
Подозреваемых задержали в одном из хостелов на Щелковском шоссе. Ими оказались приезжие в возрасте 25 и 26 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
По данным правоохранителей, злоумышленники позвонили 88-летней москвичке и представились сотрудниками юридической фирмы. До этого они узнали, что потерпевшая потеряла деньги, вложив их в несколько компаний. Мужчины предложили свои услуги, пообещав вернуть средства с процентами.
В офисе на улице Летниковской пенсионерка подписала договор, приехала с одним из злоумышленников в банк, сняла деньги и передала их ему. Не дождавшись перевода денег, она позвонила лжеюристам, однако они уклонились от встречи, а затем перестали выходить на связь.
Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей. Выяснилось, что мужчины юристами не являлись, а офис для переговоров сняли на два часа. После задержания они признались, что с похищенной суммы вместе получили 75 тысяч рублей, а остальные деньги передали неустановленному сообщнику.
Подозреваемых арестовали. В настоящее время устанавливаются их предполагаемые сообщники.
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