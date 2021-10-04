Двух мужчин задержали в Москве за хищение у пенсионерки 600 тысяч рублей

Фото: МВД РФ

В Москве задержали двух мужчин за ограбление пенсионерки. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

Подозреваемых задержали в одном из хостелов на Щелковском шоссе. Ими оказались приезжие в возрасте 25 и 26 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

По данным правоохранителей, злоумышленники позвонили 88-летней москвичке и представились сотрудниками юридической фирмы. До этого они узнали, что потерпевшая потеряла деньги, вложив их в несколько компаний. Мужчины предложили свои услуги, пообещав вернуть средства с процентами.

В офисе на улице Летниковской пенсионерка подписала договор, приехала с одним из злоумышленников в банк, сняла деньги и передала их ему. Не дождавшись перевода денег, она позвонила лжеюристам, однако они уклонились от встречи, а затем перестали выходить на связь.

Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей. Выяснилось, что мужчины юристами не являлись, а офис для переговоров сняли на два часа. После задержания они признались, что с похищенной суммы вместе получили 75 тысяч рублей, а остальные деньги передали неустановленному сообщнику.

Подозреваемых арестовали. В настоящее время устанавливаются их предполагаемые сообщники.

Ранее жителей Москвы предупредили о мошенниках, которые при личном звонке предлагают привязать QR-код вакцинированного от коронавируса к банковским картам.