ЦБ предупредил о мошенниках, предлагающих обменять старые банкноты на новые

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В преддверии модернизации российских бумажных денег мошенники могут ходить по квартирам и предлагать обменять старые банкноты на новые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление ЦБ по Центральному федеральному округу.
До 2025 года Банк России планирует поэтапно модернизировать банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей. Будет усовершенствован их защитный комплекс и разработан новый дизайн. При этом банкноты старого образца останутся законным средством платежа даже после введения новых банкнот.
"Мошенники могут ходить по квартирам и, сообщая о денежной реформе, предлагать обмен старых банкнот на новые. Обратите внимание старших родственников, что деньги старого и нового дизайна будут находиться в обращении параллельно, никаких обменных пунктов и акций организовано не будет", – отметила замначальника ГУ "Банк России" по ЦФО Ирина Тимоничева.
В ЦБ напомнили и о финансовых пирамидах, которые также обманывают пенсионеров. Такие организации называют себя потребительскими обществами или кооперативами и предлагают вложения в фермерские хозяйства, недвижимость и другие инвестиционные продукты.
При этом главным способом хищения денег является телефонное мошенничество, отметили в ЦБ. Там напомнили, что злоумышленники могут представляться сотрудниками банка, пенсионного фонда или полиции.
"Могут говорить об угрозе счету, предлагать получить компенсацию, угрожать уголовным преследованием. Их цель – вывести из равновесия, узнать конфиденциальную информацию и похитить средства", – заключила Тимоничева.
Ранее сообщалось, что Сбер начнет предупреждать пользователей о мошенниках прямо во время звонка. В настоящее время система доступна лишь абонентам "СберМобайл".
Российские банки перейдут на безбумажный оборот
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