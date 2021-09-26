Эксперт назвал фразу, которая позволяет мошенникам лишать людей бдительности

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Названа фраза, с помощью которой мошенники лишают граждан бдительности. О ней рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству "Прайм".
Как объяснил специалист, злоумышленники произносят фразу для того, чтобы завладеть вниманием собеседника
"На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников", – привел указанную фразу Соловьев.
По словам юриста, данная фраза способна расположить жертву к злоумышленнику. Соловьев посоветовал в этот момент задумываться, как якобы банкиры смогли зафиксировать активность.
Кроме того, эксперт порекомендовал заканчивать разговор, если незнакомый вам собеседник произносит слова "подозрительная активность".
Ранее россиян предупредили о фейковых звонках с номеров близких. Телефонные мошенники могут использовать личные номера людей несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное. Кроме того, злоумышленники способны осуществлять целевые атаки, подменяя номер человека.
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