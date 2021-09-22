Эксперты рассказали, как определить фишинговые письма

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
Чтобы обезопасить компьютер и личные данные от фишинговых писем, не следует переходить по сомнительным ссылкам в этих сообщениях, считает руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко.
"Помните, если предложение звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это мошенничество", – сказал он "Газете.ру".
Эксперт отметил, что часто фишинговые письма маскируются под письма из банков. Таким способом мошенники стараются заполучить данные жертвы и украсть денежные средства. Для избежания инцидента лучше перепроверить подлинность письма, позвонив в банк.
При этом специалист подчеркнул, что сомнение должна вызвать даже одна несовпадающая буква в адресе письма или названии банка.
Согласно данным "Лаборатории Касперского", в 2021 году в России спам составляет около половины почтового трафика.
Ранее сообщалось, что в России могут усилить контроль за пополнением карт в банкоматах и терминалах с функцией приема наличных из-за мошенников. Соответствующее предложение озвучили в Центробанке.
"Жизнь в большом городе": банковские мошенники
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