Эксперты рассказали, как определить фишинговые письма

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Чтобы обезопасить компьютер и личные данные от фишинговых писем, не следует переходить по сомнительным ссылкам в этих сообщениях, считает руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко.

"Помните, если предложение звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это мошенничество", – сказал он "Газете.ру".

Эксперт отметил, что часто фишинговые письма маскируются под письма из банков. Таким способом мошенники стараются заполучить данные жертвы и украсть денежные средства. Для избежания инцидента лучше перепроверить подлинность письма, позвонив в банк.

При этом специалист подчеркнул, что сомнение должна вызвать даже одна несовпадающая буква в адресе письма или названии банка.

Согласно данным "Лаборатории Касперского", в 2021 году в России спам составляет около половины почтового трафика.

Ранее сообщалось, что в России могут усилить контроль за пополнением карт в банкоматах и терминалах с функцией приема наличных из-за мошенников. Соответствующее предложение озвучили в Центробанке.

